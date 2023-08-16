Власти Одесской области сообщили о повреждении инфраструктуры порта

В Одесской области в результате обстрела повреждена инфраструктура одного из портов на Дунае. Об этом сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Погибших и пострадавших нет.

По его словам, российские военные дважды за ночь атаковали область ударными беспилотниками. Их главной целью он назвал портовую и зерновую инфраструктуру на юге области.

«В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС (госслужба по ЧС)»,— добавил господин Кипер.

Он уточнил, что силами и средствами воздушных сил Украины было уничтожено 11 ударных беспилотников. Ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России об ударах не сообщало.

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. С тех пор Минобороны России уже несколько раз наносило «удары возмездия» по Одессе. В российском ведомстве утверждают, что целями выбирают военную промышленность, топливную инфраструктуру, склады боеприпасов.

Лаура Кеффер