В Забайкалье суд признал тарифы на теплоснабжение для бизнеса завышенными на 30%

В Забайкальском крае суд по иску прокуратуры признал тарифы на теплоснабжение для бизнеса завышенными более чем на 30%, сообщило управление генпрокуратуры по ДФО. В частности, предпринимателей из Читы в 2023 году обязали платить 2148 руб. за гигакалорию, тогда как «экономически обоснованным» считается тариф в 1464 руб./Гкал.

Иск был подан после того, как в прокуратуру направил обращение неназванный бизнесмен. В ходе проверки ведомство установило, что региональная служба по тарифам и ценообразованию утвердила тарифы на услуги теплоснабжения в Чите, Борзинском и Приаргунском районах края для бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов «в размере, выше экономически обоснованного». Прокуратура отмечает, что это «противоречит закону и ущемляет права представителей бизнеса».

Ведомство обжаловало действия регулятора в суде, тот согласился с позицией прокуратуры, обязав принять новый нормативный правовой акт. «После установления регулятором в соответствии с требованиями закона в двухмесячный срок новых тарифов предприниматели вправе обратиться к поставщику услуг для произведения перерасчета либо взыскать в судебном порядке размер переплаты за оспоренный период»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Лаура Кеффер