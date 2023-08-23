142,2 миллиона тонн может составить урожай зерна в РФ в 2023 году, полагают в аналитическом центре «Совэкон». Эксперты повысили прогноз чуть больше чем на 9 млн тонн. Наиболее радикально пересмотрена оценка сбора пшеницы: с 87,1 млн до 92,1 млн тонн. Прогноз урожая ячменя повышен с 18,6 млн до 20,9 млн тонн, кукурузы — с 14,6 млн до 14,8 млн тонн. В «Совэконе» улучшение оценок объясняют «почти рекордными» показателями урожайности пшеницы и ячменя в центральном регионе и Поволжье, а также благоприятными погодными условиями. В прошлом году Минсельхоз оценивал общий урожай зерна в 2023-м в 123 млн тонн, пшеницы — в 78 млн тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения.