Поставщик ФСБ злоупотребил с гособоронзаказом и выводом средств

Как стало известно “Ъ”, следственное управление ФСБ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Голлард» и ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгения Мельника. Он обвиняется в злоупотреблениях при исполнении целого ряда контрактов по гособоронзаказу. При этом господину Мельнику уже в рамках другого расследования предстоит ответить еще и за нарушения требований валютного законодательства — невозврат денежных средств, выплаченных израильской компании за так и не поставленный товар. К рассмотрению этого дела Таганский райсуд столицы приступит в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгений Мельник

Фото: Пресс-служба РКСС Бывший гендиректор Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгений Мельник

Фото: Пресс-служба РКСС

Уголовное дело по довольно редко применяемой в следственной практике ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа) было возбуждено ФСБ в отношении Евгения Мельника 2 августа прошлого года. По данным “Ъ”, основанием стал срыв возглавляемыми им ЗАО «Голлард» и РКСС нескольких контрактов на поставку спецоборудования военным и ФСБ. Что именно компания должна была произвести или закупить, не разглашается. Из открытых источников известно, что «Голлард» и РКСС (первая находится в стадии банкротства, а вторая уже признана банкротом) занимались разработкой и производством шифровальных средств, информационных и телекоммуникационных систем, компьютерного и периферийного оборудования, а также обеспечением кибербезопасности как оборонных, так и гражданских проектов.

9 августа господин Мельник был допрошен следователем ФСБ в качестве подозреваемого, и в тот же день Лефортовский райсуд столицы отправил его в СИЗО. Еще через неделю фигуранту, имеющему госнаграды и благодарности, в том числе от президента и правительства России, а также ФСБ, предъявили обвинение.

В суде при избрании, а впоследствии и продлениях меры пресечения защита Евгения Мельника настаивала, что его действия не могут подпадать под вмененную статью УК, поскольку она была введена в действие лишь в 2018 году, а фигурирующие в деле госконтракты заключались раньше. По мнению адвоката, если в действиях клиента и усматривается состав преступления, то квалифицировать его следует как обычное злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). При этом по этой статье господину Мельнику грозит до четырех лет лишения свободы, тогда как по вмененной сейчас — от четырех до восьми.

Отметим, что это уголовное дело является не единственным в отношении Евгения Мельника. В среду Таганский райсуд Москвы должен повторно приступить к рассмотрению в отношении него уголовного дела по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ). Речь в деле идет о перечислении ЗАО РКСС в 2018–2019 годах израильской компании Fortgate Communication ltd $799 тыс. за некий товар. По версии следствия, российской стороне он так и не был поставлен, а деньги назад не вернулись. 30 июня 2022 года это дело уже было рассмотрено все тем же Таганским райсудом в особом порядке. Полностью признавший вину и раскаявшийся в содеянном Евгений Мельник получил полтора года лишения свободы условно. Однако его защита это решение обжаловала, настаивая не на сроке, а на судебном штрафе.

Впрочем, в апелляции до обсуждения доводов защиты, утверждавшей, что часть товара израильтяне все же поставили, а другую не смогли исключительно из-за ковидных ограничений, дело так и не дошло. Мосгорсуд, обнаружив фундаментальное нарушение УПК, вернул дело на новое рассмотрение. Выразилось оно в «привлечении в качестве обвиняемого, применении меры пресечения и осуждении Мельника Е. Н., то есть лица, в отношении которого уголовное дело не было возбуждено». Возникла же эта коллизия в самом начале расследования в 2021 году при передаче дела из Московской областной таможни, которая его и возбудила, в УВД по Юго-Западному округу Москвы.

«О том, что это одно и то же уголовное дело, следует лишь из сопроводительных документов о передаче дела и уведомлений, направленных подозреваемому и его адвокату»,— говорится в решении Мосгорсуда.

Олег Рубникович