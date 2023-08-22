Единоросса хотят снять с выборов за дело

Экс-депутат думы Тольятти, самовыдвиженец Борислав Гринблат через суд пытается отменить регистрацию своего оппонента, кандидата от ЕР Сергея Тетюшкина. Господин Гринблат отметил, что единоросс не указал в заявлении о согласии баллотироваться о том, что в отношении него возбуждалось уголовное дело — он обвинялся в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Однако суд прекратил дело в связи с «примирением сторон». По словам Борислава Гринблата, эту информацию Сергей Тетюшкин «утаил» при подаче документов на регистрацию, и «по закону он должен быть лишен статуса зарегистрированного кандидата». В ТИК отметили, что комиссия зарегистрировала господина Тетюшкина и отменять это решение не собирается. Как поясняют эксперты, избирательное законодательство требует обязательного указания сведений о судимости, но если приговора не было, то и судимости тоже нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Холмов, Коммерсантъ Фото: Андрей Холмов, Коммерсантъ

Бывший депутат думы Тольятти, самовыдвиженец Борислав Гринблат подал заявление в суд об отмене регистрации своего оппонента по избирательному округу № 23, кандидата от «Единой России» Сергея Тетюшкина. С соответствующим иском он обратился к территориальной избирательной комиссии Комсомольского района. Информация опубликована на сайте районного суда.

Борислав Гринблат отметил, что единоросс не указал при своем выдвижении, что в отношении него в 2010 году возбуждалось уголовное дело, которое дошло до суда: «Он обвинялся по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление»), ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). …Тетюшкин свою вину признал, и суд прекратил дело в связи с „примирением сторон“. Данную информацию кандидат Тетюшкин утаил при подаче документов на регистрацию, а значит, по закону он должен быть лишен статуса зарегистрированного кандидата»,— полагает господин Гринблат. Комсомольский районный суд города рассмотрит иск 24 августа.

Как отметили «Ъ» в ТИК Комсомольского района, комиссия зарегистрировала Сергея Тетюшкина и регистрацию отменять не собирается.

При этом в конце прошлой недели Общественный штаб по независимому наблюдению за выборами провел проверку информации в соцсетях о судимости Сергея Тетюшкина. Штаб заключил, что он «правомерно» зарегистрирован кандидатом в депутаты: «Отсутствие судимости подтверждено справкой из ИЦ ГУ МВД России по Самарской области».

«В соответствии с п. 2.1 ст. 33 ФЗ „Об основных гарантиях избирательных прав…“, если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена,— также сведения о дате снятия или погашения судимости»,— уточнили ­общественники.

Как пояснил «Ъ» управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков, избирательное законодательство требует обязательного указания сведений о судимости: «Судимость появляется у человека, когда в отношении него выносится приговор. Если приговора не было, то и судимости тоже нет. Примирение сторон подразумевает вынесение постановления о прекращении дела, то есть приговора не было. Поэтому требование закона в части сообщения о судимости не нарушены. Правовых оснований у суда удовлетворять иск по этим обстоятельствам нет».

Ранее ТИК Комсомольского района Тольятти допустила бывшего депутата четырех созывов Борислава Гринблата к выборам в гордуму. Комиссия пересмотрела свое решение о признании недействительными всех представленных им 82 подписей жителей. Тогда Борислав Гринблат направлял возражение и заявлял, что в случае отказа в регистрации он готов к «радикальным мерам гражданского протеста», в частности, к одиночному пикету. После этого из всех подписей признали недействительными только пять, и его зарегистрировали на выборы.

Ани Айвазян