Нижегородские власти лишат «ЭкоСтандарт» статуса оператора по обращению с ТКО

Межведомственная комиссия решила лишить компанию «ЭкоСтандарт» (входит в группу компаний «Мехуборка») статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Основания для лишения статуса регоператора подтверждены. До конца сентября компания дорабатывает в нашем регионе, в основном в зону ее обслуживания входит север области»,— отметил глава региона.

Областное минэкологии запускает процедуру выбора нового регоператора для территории, которая объединяет Тонкино, Тоншаево, Шарангу, Шахунью, Урень, Варнавино, Красные Баки, Воскресенское и Ветлугу.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», областные власти оценили работу «ЭкоСтандарт» неудовлетворительно. Главы северных районов области с весны жалуются на перебои с вывозом отходов. Мусороперегрузочную станцию в Уренском округе прокурор закрыл по суду, мусоровозы вынуждены ездить за сотни километров на полигон в Городецкий район. Теперь региону нужно найти замену «ЭкоСтандарту», чтобы ситуация не переросла в мусорный коллапс.

Андрей Репин