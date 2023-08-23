Новую мусороперегрузочную станцию в Уренском округе оценили в 50 млн рублей

Строительство новой мусороперегрузочной станции в Уренском округе, необходимой для обслуживания северных районов Нижегородской области, предварительно оценили в 50 млн руб. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в областном министерстве экологии и природных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Новая станция потребовалась для работы регионального оператора «Ситиматик-Нижний Новгород», который начнет обслуживать северные округа региона с 1 октября. В девятой зоне обслуживания компания сменит прежнего регоператора «Экостандарт», в отношении которого началась процедура лишения статуса оператора по обращению с ТКО. Причиной стали многочисленные жалобы жителей и муниципальных властей на неудовлетворительную работу компании. 15 августа межведомственная комиссия при министерстве экологии поручила расторгнуть договор с «Экостандартом».

Причиной некачественного вывоза мусора стало судебное решение о закрытии перегрузочной станции в деревне Шишкино, фактически превратившейся в нелегальную свалку. В итоге мусоровозы вынуждены преодолевать сотни километров, чтобы доставить отходы на полигон в Городецком округе. Сейчас ГБУ «Экология региона» проектирует новую станцию, она также появится в районе Шишкина. «Станция будет представлять собой огороженную площадку с твердым покрытием, системой сбора ливневых и талых вод, с подъездной дорогой. Источник финансирования — средства областного бюджета»,— отметили в минэкологии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Приволжье» «Отходы перевалят Уреню».

Владимир Зубарев