В дело пошли «ритуальные» взятки

В Красноярске судят бывшего заместителя начальника полиции регионального главка МВД России по оперативной работе Михаила Привалихина, который обвиняется в коррупции. Согласно версии следствия, высокопоставленный полицейский получал взятки от владельца похоронного бизнеса, которого он опекал, требовал купить ему iPhone и охотничий карабин Browning. Общая сумма взяток, которая вменяется в вину подполковнику, составляет около 9 млн руб. В первый день судебного процесса экс-полицейский заявил о частичном признании вины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего замначальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю 43-летнего Михаила Привалихина. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Судебный процесс начался с оглашения предъявленного Михаилу Привалихину обвинения. События, о которых идет речь, произошли в 2019–2022 годах. Согласно версии следствия, полицейский получал взятки от владельца похоронного бюро. За это он якобы покровительствовал его бизнесу, предоставлял информацию о планирующихся в его фирме проверках, урегулировал конфликт с конкурентом.

В материалах дела говорится, что в марте-апреле 2019 года страж порядка получил от «подшефного» предпринимателя 2 млн руб., а затем потребовал платить ему ежемесячно от 100 тыс. до 500 тыс. руб. До декабря 2020 года, установило расследование, полицейскому было передано больше 30 «траншей» взяток на общую сумму 5 млн руб. Кроме того, указывается в материалах следствия, в 2022 году подполковник получил еще 1,6 млн руб. за разрешение конфликта между предпринимателем и фирмой-конкурентом, которая намеревалась забрать часть его ритуального бизнеса. Отчитываясь перед коммерсантом о проделанной работе, полицейский утверждал, что с помощью своей должности и авторитета смог урегулировать вопрос. В подтверждение своих слов он якобы дал прослушать записи переговоров с конкурентами.

Согласно версии следствия, по требованию полицейского предприниматель приобрел для него охотничий карабин Browning за 200 тыс. руб. и iPhone 13-й модели стоимостью 80 тыс. руб. Всего Михаилу Привалихину, который сейчас является пенсионером МВД, инкриминируют получение взяток на сумму около 9 млн руб. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, в первый день слушаний экс-полицейский заявил, что частично признает вину.

Замначальника краевой полиции по оперативной работе Михаила Привалихина, который до августа 2020 года возглавлял оперативно-разыскную часть собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю, задержали 5 октября 2022 года. В ведомстве он отвечал за организацию работы таких подразделений, как управление уголовного розыска, управление экономической безопасности и противодействию коррупции, Центр по противодействию экстремизму, оперативно-разыскная часть по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите, Бюро специальных технических мероприятий, отделение национального бюро Интерпола и др.

По материалам ФСБ в отношении Михаила Привалихина возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы) и доставили его под конвоем в Москву. Басманный суд по ходатайству Главного следственного управления СКР заключил высокопоставленного полицейского под стражу. Необходимость держать его в СИЗО следствие обосновало тем, что под тяжестью грозящего наказания Михаил Привалихин может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, чтобы они изменили показания. Полицейский и его защитник просили об избрании более мягкой меры пресечения, но в этом им отказали. В июле 2023 года заместитель генпрокурора Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в суд. Бывшего полицейского этапировали обратно в Красноярск.

Константин Воронов