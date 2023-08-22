Суд обратил в доход государства имущество экс-замглавы Сочи на 192 млн рублей

Центральный райсуд Сочи вынес решение об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы города-курорта Сергея Юрина, ранее осужденного на 15 лет за взяточничество, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Юрин

Фото: Администрация города Сочи Сергей Юрин

Фото: Администрация города Сочи

Конфискации подлежат участки, дома и коммерческие помещения кадастровой стоимостью 192 млн руб., оформленные на доверенных лиц бывшего чиновника. С заявлением об обращении имущества в доход государства в суд обратился заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев.

По данным прокуратуры, Сергей Юрин, занимавший пост заместителя главы Сочи с 2009 по 2018 год, подавал недостоверные сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности ему самому и его семье. Проверка выявила, что Сергей Юрин оформлял на подконтрольных лиц имущество, приобретенное на незаконно полученные средства.

В октябре 2022 года Хамовнический райсуд Москвы признал Сергея Юрина и еще одного экс-вице-мэра Сочи, Анатолия Рыкова, виновными в получении взяток на общую сумму 120 млн руб. Суд признал, что чиновники брали взятки за согласование строительства жилой и коммерческой недвижимости в Сочи. Приговор был оспорен и не вступил в силу, так как апелляционная жалоба еще не рассмотрена.

Анна Перова, Краснодар