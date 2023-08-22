BASF подписала первый в своей истории контракт на поставку СПГ

Германский химический концерн BASF подписал первый в своей истории контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Его поставщиком будет американская компания Cheniere Energy, которая и сообщила о сделке.

По условиям соглашения, BASF будет закупать у Cheniere по 0,8 млн тонн газа в год. Соглашение рассчитано на 2026–2043 годы. При этом, как отмечает американская компания, сделка будет активирована только в случае позитивного решения об увеличении инвестиций в СПГ-завод Sabine Pass в Луизиане. Закупаться сжиженный газ германским концерном будет по цене, привязанной к ценам распределительного центра Henry Hub в той же Луизиане, плюс BASF будет доплачивать фиксированную цену за сжижение газа.

Сделка BASF с Cheniere отражает стремление правительства Германии к обеспечению страны достаточным и стабильным запасом топлива после отказа от российского газа. «Создавая нашу собственную специализированную цепочку поставок СПГ совместно с Cheniere, мы диверсифицируем наш портфель энергоносителей и сырья во время критических изменений на европейском газовом рынке, который характеризуется повышенным спросом и нестабильными ценами на СПГ»,— заявил финансовый директор BASF Дирк Элверманн.

После объявления о сделке акции обеих компаний растут в цене: котировки акций Cheniere поднимаются на 2,3%, а BASF — на 0,4%.

Кирилл Сарханянц