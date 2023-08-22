Реставрация фасадов Церкви Знамения в Пушкине завершится до конца года

Реставрационные работы на фасадах Церкви Знамения в Царском Селе находятся в завершающей фазе. Закончить их планируются к концу этого года, сообщили 22 августа в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

В городском администрации уточнили, что реставрация и ремонт фасадов, а также крыши и фундаментов здания проводятся за счет городского бюджета по программе КГИОП. Работы начались осенью 2022 года.

В настоящий момент леса уже сняли с восьмигранного купола церкви. Полностью демонтировать их с фасада планируется до конца текущего года.

Во второй половине 2024 года, после согласования проекта и проведения конкурсных процедур, предполагается начать реставрационные работы в интерьере церкви.

Церковь Знамения является памятником федерального значения, входит в состав ансамбля Императорского Царскосельского Лицея. Здание было построено в 1734-1747 годах по проекту архитекторов Ивана Бланка и Михаила Земцова в стиле барокко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что реставраторы также восстановят в Пушкине здание Царского вокзала.

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