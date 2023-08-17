В Пушкине восстановят павильон «Царский вокзал»

Реставраторы восстановят здание Царского вокзала в городе Пушкине, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Объект культурного наследия федерального значения «Павильон “Царский вокзал”» расположен по адресу: г. Пушкин, Академический пр., 35б, лит. А. Сейчас он заброшен и, согласно заключения КГИОП, находится в неудовлетворительном состоянии.

Решение было принято на первом заседании попечительского совета фонда «Царскосельский вокзал», в котором приняли участие губернатор Александр Беглов, депутаты Госдумы Владимир Ресин и Леонид Слуцкий. Фонд был создан специально для восстановления здания вокзала, построенного в начале 20 века. В настоящее время разрабатывается концепция использования здания после реставрации. Финансироваться проект будет за счет городского и федерального бюджета, а также за счет жертвователей.

В сообщении пресс-службы отмечается, что реставрация павильона станет одним из этапов комплексного развития территории, включающей Федоровский городок, Фермский парк и другие объекты, а также воссоздания исторической железной дороги в ее первоначальном виде.

Павильон «Царский вокзал», построенный в 1911 году, признан объектом культурного наследия федерального значения. Он выполнен в «неорусском» стиле, который нравился императору Николаю II. В таком же стиле построены Федоровский городок, Ратная палата и казармы Собственного его величества конвоя. Все вместе они образуют архитектурный ансамбль, в котором использовались мотивы древнерусского зодчества. В последние годы здание по решению комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры было законсервировано.

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