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Коммерсантъ FM
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Рекламу мухоморов в Челябинске изучает антимонопольная служба

В Челябинске региональное управление Федеральной антимонопольной службы проверит рекламу красных мухоморов по заявлению «Народного фронта». Ведомство намерено запросить в министерстве здравоохранения области и управлении Роспотребнадзора информацию о наличии целебных свойств у грибов, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Реклама размещена на автомобиле, который ездит по городу. На нем наклеены надписи: «Мухоморыч», «Микродозинг мухомора», «Легально», изображения гриба и номер телефона. Общественники в обращении также указали на сайт «Мухоморыч», где опубликована информация о пользе для здоровья употребления мухомора.

Антимонопольная служба изучает поступившие сведения на предмет наличия признаков нарушения закона о рекламе, один из пунктов которого не разрешает указывать лечебные свойства объекта рекламирования, если это не лекарственные средства, медицинские услуги, в том числе методы профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации.

Ранее активисты Народного фронта Челябинской области в своем Telegram-канале заявили, что к ним поступают жалобы от челябинцев на автомобиль с рекламой мухомора.

«Мы считаем, что такая пропаганда мусцимола не является нормой для нашего общества. Направили обращения в УФАС с целью дать правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов, а также в областную прокуратуру с просьбой проверить такой вид коммерческой деятельности на предмет законности»,— написали общественники.

Юлия Гарипова, Челябинск

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