С начала года диспансеризацию в Петербурге прошли более 1,7 млн человек

По состоянию на середину августа 2023 года диспансеризацию в Санкт-Петербурге прошли 1 710 026 человек, что составляет 61,9% от годового плана. Такие данные со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева 21 августа приводит пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Углубленную диспансеризацию с начала года прошли 302 210 петербуржцев (66,4% от годового плана). При сохранении существующих темпов проведения диспансеризации, годовой план будет выполнен, отметил господин Эргашев.

Согласно планам Смольного, в общей сложности в 2023 году диспансеризацией в Петербурге запланировано охватить более 2,7 млн человек, что составляет 60,9% от числа жителей города. План по углубленной диспансеризации составляет 454 954 человека.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что привить от гриппа в этом году в Петербурге планируют 3,2 млн человек.

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