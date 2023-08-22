«Союзмультфильм» отсудил 20 млн руб. за незаконное использование образа пингвиненка ЛоЛо

Арбитражный суд Псковской области взыскал свыше 20 млн руб. в пользу «Союзмультфильма» с ООО «Теледистрибуция» за незаконное использование персонажа пингвиненка ЛоЛо, передает ТАСС сообщение пресс-службы киностудии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союзмультфильм Фото: Союзмультфильм

«Теледистрибуция» представляет латвийский детский телеканал, в период с 2017 по 2020-й носивший название «Пингвин ЛоЛо». Телеканал также использовал изображение персонажа в логотипе.

«Теледистрибуция» обратилась в «Роспатент» после претензий киностудии и зарегистрировала товарный знак. Однако «Союзмультфильм» это решение оспорил в суде. В 2022 году телеканал проиграл слушание по делу об использовании пингвиненка ЛоЛо в качестве логотипа.

Позднее телеканал сменил название «Пингвин ЛоЛо» на «Пингвин», а также убрал изображение персонажа с логотипа. Приговором Арбитражного суда были удовлетворены все требования «Союзмульфтильма». Слушания проходили в Псковской области, поскольку там зарегистрирована «Теледистрибуция».

«Приключение пингвиненка ЛоЛо» — мультипликационная трилогия, которая была выпущена в 1986–1987 годах советскими студиями «Союзмультфильм» и «Совинфильм», а также японскими компаниями «Лайфвок Корпорейшн» и «Аист Корпорейшн».

Лусине Баласян