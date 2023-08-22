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«Инградстрой» опроверг претензии СК РФ по нарушениям в «Новой Кузнечихе»

Нижегородский спецзастройщик «Инградстрой» опроверг претензии СК РФ по поводу загрязнения окружающей среды и нарушений природоохранного законодательства при строительстве микрорайона «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал от руководства доклад по расследованию уголовного дела, возбужденного в начале августа 2023 года по ст. 247 УК РФ («Нарушение правили обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поводом для возбуждения дела стало сообщение одной из местных жительниц о том, что «Инградстрой» с нарушениями складирует строительные отходы. Позже эта же заявительница сообщила, что работы проводятся в водоохранной зоне Кузнечихинского ручья, впадающего в Волгу. По словам нижегородки, строительный мусор складируется на береговой линии, химические отходы сливаются в водоем, а грунт рекреационной зоны сбрасывается в русло. Это может привести к ухудшению экологической обстановки. В СК РФ заявили, что проверят информацию.

В «Инградстрое» пояснили, что на территории у Кузнечихинского ручья компания ведет подготовку к строительству нового квартала и автодороги. Также запланировано благоустройство территории вокруг ручья, проектная документация направлена на согласование в администрацию. Вся разрешительная документация оформлена в установленном порядке, работы проводятся в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, а также с соблюдением особого правового режима водоохранной зоны Кузнечихинского ручья. «Участок вокруг ручья является центральным местом рекреации и отдыха для жителей ЖК "Новая Кузнечиха". Поэтому компания заинтересована в его экологическом благополучии»,— отметили «Инградстрое», уточнив, что застройщик не единственный, кто ведет работу на берегах ручья на всей его протяженности.

Андрей Репин

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