Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Парламент Таиланда утвердил кандидатуру Сеттхи Тхависина на пост премьера

Палата представителей и Сенат национальной ассамблеи (парламент) Таиланда утвердили кандидатуру Сеттхи Тхависина на посту премьер-министра. Он является представителем партии «Для тайцев» (Pheu Thai), его назначение одобрили на совместном заседании, сообщил местный канал PPTV.

Фото: Chalinee Thirasupa, Reuters

Фото: Chalinee Thirasupa, Reuters

Председатель Национальной ассамблеи сообщил о результате голосования: «за» подано 467 голосов, «против» — 164, воздержались — 80. Господину Тхависину для получения должности нужно было заручиться большинством в 376 голосов.

Сегодня, 22 августа, в Таиланд после 15-летней эмиграции вернулся Таксин Чинават, занимавший пост премьера с 2001 по 2006 год. В стране его заочно судили за превышение полномочий при покупке государственного участка, злоупотребление полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию, совокупный срок составил восемь лет. Из аэропорта он уехал под полицейским конвоем, затем был доставлен в суд. Верховный суд Таиланда оставил в силе ряд приговоров в отношении бывшего премьера. Он будет помещен в тюрьму.

На парламентских выборах в стране в мае победила партия «Движение вперед» Таиланда (MFP), набравшая около 35%. На втором месте была Pheu Thai с 26,7%. Предполагалось, что вдвоем они займут 292 из 500 мест в Палате представителей (нижняя палата парламента). Лидер MFP Пита Лимджароенрат выражал готовность занять пост премьера.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...