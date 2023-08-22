Парламент Таиланда утвердил кандидатуру Сеттхи Тхависина на пост премьера

Палата представителей и Сенат национальной ассамблеи (парламент) Таиланда утвердили кандидатуру Сеттхи Тхависина на посту премьер-министра. Он является представителем партии «Для тайцев» (Pheu Thai), его назначение одобрили на совместном заседании, сообщил местный канал PPTV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chalinee Thirasupa, Reuters Фото: Chalinee Thirasupa, Reuters

Председатель Национальной ассамблеи сообщил о результате голосования: «за» подано 467 голосов, «против» — 164, воздержались — 80. Господину Тхависину для получения должности нужно было заручиться большинством в 376 голосов.

Сегодня, 22 августа, в Таиланд после 15-летней эмиграции вернулся Таксин Чинават, занимавший пост премьера с 2001 по 2006 год. В стране его заочно судили за превышение полномочий при покупке государственного участка, злоупотребление полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию, совокупный срок составил восемь лет. Из аэропорта он уехал под полицейским конвоем, затем был доставлен в суд. Верховный суд Таиланда оставил в силе ряд приговоров в отношении бывшего премьера. Он будет помещен в тюрьму.

На парламентских выборах в стране в мае победила партия «Движение вперед» Таиланда (MFP), набравшая около 35%. На втором месте была Pheu Thai с 26,7%. Предполагалось, что вдвоем они займут 292 из 500 мест в Палате представителей (нижняя палата парламента). Лидер MFP Пита Лимджароенрат выражал готовность занять пост премьера.

Лаура Кеффер