На парламентских выборах в Таиланде победила оппозиционная партия «Движение вперед»

Партия «Движение вперед» Таиланда (MFP) провозгласила победу на парламентских выборах в стране. По итогам подсчета голосов, она набрала около 35%. На втором месте партия Pheu Thai с 26,7%. Об этом сообщил AFP.

Ожидается, то MFP и Pheu Thai займут 292 из 500 мест в Палате представителей (нижняя палата парламента Таиланда — «Ъ»). Две партии, поддерживающие правящих около 10 лет военных, суммарно получили не больше 76 мест, пишет AP. В том числе «Объединенная тайская партия» действующего премьера Праюта Чан-Оча набрала 11,6%.

Лидер MFP Пита Лимджароенрат объявил, что готов стать премьер-министром страны. По его словам, MFP создаст шестипартийную правящую коалицию. Он также сообщил, что уже пригласил Pheu Thai войти в коалицию.

Для утверждения премьера Таиланда его должны избрать в верхней и нижней палате парламента страны.

Выборы в Палату представителей Таиланда прошли вчера, 14 мая. В выборах приняли участие 38,5 млн из более 52 млн граждан с правом голосования.

Олеся Павленко