С нами Босх

Анекдот грубоватый, да и просто нецензурный, поэтому заменим ключевой глагол синонимом. Едет танк по лесу. Вдруг у него рвется гусеница. Весь день танкисты ее чинят. Наконец починили, лежат, отдыхают. И тут появляется прекрасная фея: — Ну что, парни, затрахались? — Да не то слово. — Бедные. А хотите потрахаться по-настоящему? — Хотим!!!
И тут у танка отваливается башня.
Сегодня отношения человека с его автомобилем чаще всего незатейливы и лишены каких-либо интимности: сел — поехал. Машины стали безотказны, а если и возникает проблема, ее принято доверять человеку совершенно постороннему, наемному профессионалу-сервисмену. Совсем иначе было в те годы, когда была сделана эта фотография.
Что это за время? Скорее всего 1980-е, но, в любом случае, не раньше 1976-го: именно тогда на АЗЛК начали выпускать «Москвич-2140», представлявший собой рестайлинг предыдущего «Москвича-412», а по сути даже — глубокий рестайлинг еще более раннего «Москвича-408», который начали проектировать аж в 1959-м. Почти сорок лет на конвейере, если учесть, что на параллельном производстве в Ижевске «Москвич-2140» выпускали до 1988-го.
Конечно, за эти годы в «Москвичах» многое поменялось. В «двадцать один сорок», например, уже с завода начали ставить «жигулевский» карбюратор, с которым запуск двигателя не превращался в многоактную драму, как это было в «четыреста двенадцатом». Там надо было сначала открыть капот, нащупать под воздушным фильтром специальное колечко и потягивая за него, накачать бензин в поплавковую камеру, в надежде, что это поможет. Затем покрутить стартер и когда машина не заведется, открутить барашек, крепящий кожух воздушного фильтра к карбюратору, и снять кожух, аккуратно отвернув в сторону, чтобы открылась верхняя часть карбюратора. Отсосать из бака шлангом немного бензина и вылить сверху в карбюратор. Затем сесть за руль и вытянуть шток, управляющий воздушной заслонкой. И только потом, когда двигатель заведется, вернуть кожух воздушного фильтра обратно на карбюратор и закрепить барашком.
Но и «Москвичи-2140», даром что мужского рода, оставались ненадежными, как капризные любовницы, так что жены автолюбителей не зря ревновали, когда их мужья проводили все свободное время в гаражах — там в самом деле творилось постоянное любовное соитие человека с машиной.
Кстати, на нашем фото поза человека под днищем «Москвича» — один в один, как у одного из персонажей самой знаменитой картины Иеронима Босха, триптиха «Сад земных наслаждений» (1495-1505). Причем, именно ее центральной части, посвященной греху сладострастия.
Поместите нашего героя мысленно в эту часть картины, и вы поймете, что ему там самое место.
Фото на документы
Другие карточки
Фото: Автопилот
О проекте
В нашем проекте мы попытались собрать как бы случайные, любительские снимки времен СССР. Автомобили и прочая техника, попавшая в кадр – не столько предмет нашего исследования, сколько часть мизансцены, позволяющая додумать сюжет – все представленные в проекте фотографии были приобретены редакцией по случаю, и подлинная подоплека событий, запечатленных неизвестными фотографами нам конечно же неизвестна. Но их ценность от этого не становится меньшей, потому что они - важная часть нашей визуальной культуры. На этих «проходных» снимках запечатлена жизнь огромной страны, по которой сегодня многие ностальгируют. Даже те, кто в силу возраста никогда в ней не жил.
- Карточка №1. Прости и вернись обратно
- Карточка №2. Половина мотороллера
- Карточка №3. Три четвертинки взаймы
- Карточка №4. Лучше нету того цвету
- Карточка №5. Туристы на тропе войны
- Карточка №6. Лишь бы не было войны
- Карточка №7. Вопрос демографии
- Карточка №8. Химия и жизнь
- Карточка №9. Прокати нас, Дима!
- Карточка №10. Положение вне игры
- Карточка №11. Между ног
- Карточка №12. Оно на палочке
- Карточка №13. Адепты кислоты
- Карточка №14. Пряный посол
- Карточка №15. Баловни судьбы
- Карточка №16. Культурный кринж
- Карточка №17. Крылья над Костромой
- Карточка №18. Радость язычника
- Карточка №19. Миль пардон, мадам!
- Карточка №20. Уроки Пиночета
- Карточка №21. Счастье лопатой
- Карточка №22. Любовный напиток
- Карточка №23. Скажем дружно
- Карточка №24. Что-то мы не в форме
- Карточка №25. Ненашимарки
- Карточка №26. Машина воспитания
- Карточка №27. Джинсовый отвар
- Карточка №28. Белые наступают или «грибы отсюда»
- Карточка №29. Папа может!
- Карточка №30. Силы небесные
- Карточка №31. Мужчина снизу
- Карточка №32. Выборные имитации
- Карточка №33. Мороженое по Фрейду
- Карточка №34. Колхоз — дело добровольное
- Карточка №35. Поднять на вилы
- Карточка №36. Низкопоклонство перед Западом
- Карточка №37. Джеррикэн
- Карточка №38. Мы с Мухтаром
- Карточка №39. Вектор силы
- Карточка №40. На таких пахать надо
- Карточка №41. Хоть потоп
- Карточка №42. Скоро