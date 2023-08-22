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Коммерсантъ FM
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Прокуратура Новокузнецка начала проверку после повреждения самолета NordWind

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines) при посадке в аэропорту Новокузнецка утром 22 августа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси. Самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга, на его борту находилось 140 человек. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку.

«По предварительным данным, около 5 часов утра в международном аэропорту Новокузнецк им. Б. В. Волынова при посадке воздушного судна Boeing-737 авиакомпании "Северный ветер", выполнявшего рейс Санкт-Петербург—Новокузнецк, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы»,— говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет буксировали к месту стоянки. Находившиеся на борту самолета 140 пассажиров не пострадали. В настоящее время они доставлены в здание аэровокзала. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Милена Костерева

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