В Новосибирской области создадут семеноводческий центр за 1,5 млрд рублей

Соглашение о создании селекционного семеноводческого центра подписано в Новосибирске в рамках международного форума «Технопром». Сторонами соглашения являются Институт цитологии и генетики СО РАН и алтайское ООО «Агрокапитал». По предварительной оценке, стоимость проекта составит около 1,5 млрд руб.

Комплекс будет построен в Черепановском районе Новосибирской области. Общий объем планируемого производства семян высокой репродукции составит до 30 тыс. т в год, а площадь полей для семеноводства достигнет 16,5 тыс. га.

«Объемы производства нового семеноводческого центра установлены из расчета покрытия собственных потребностей региона, а также поставки семян в другие регионы России и дружеские страны», — пояснил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Отмечается, что в рамках проекта будет обеспечено выращивание семян культур, выведенных в Институте цитологии и генетики СО РАН – пшеницы и ячменя, в том числе пивоваренных, а также масленичных культур, включая ультраскороспелую сою, пояснили в пресс-службе АИР. Ряд сортов, созданных ИЦиГ СО РАН, активно возделываются в РФ и занимают ведущие позиции в рейтинге Россельхозцентра, однако сегодня семена производится только в небольшом объеме, не позволяющем обеспечивать имеющийся спрос.

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Лолита Белова