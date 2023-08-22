Выйти из российского гражданства станет сложнее

Министерство внутренних дел РФ разработало проекты документов, вносящие изменения в порядок проверки гражданства россиян и его прекращения, а также ведения учета. Документы опубликованы на сайте проектов нормативно-правовых актов, обратили внимание «Ведомости». Проверки будут проводиться по заявлению лица либо по инициативе МВД или МИД. В случае нарушений регламента выхода из гражданства, лица продолжат оставаться россиянами с соответствующими обязательствами.

Проверять наличие ли отсутствие гражданства, согласно документам, будет Главное управление по вопросам миграции МВД, соответствующие подразделения ведомства. В отношении тех, кто находится за границей, надзор будут вести консульский департамент МИД, диппредставительства и консульства. Проверка займет не больше двух месяцев. Срок хранения заключений по результатам проверок составит 85 лет.

Порядок проверок установлен в рамках закона о гражданстве, принятого в апреле 2022 года. Он, в частности, расширяет список оснований для прекращения гражданства. В перечень преступлений, которые позволяют лишить гражданства, вошли преступления по статьям о дискредитации вооруженных сил (ст. 280.3) и распространении ложной информации о российской армии (ст. 207.3).

В июле сенаторы Сергей Цеков (представляет Крым), Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин (оба представляют Севастополь) и Ольга Бас (ЛНР) предложили изменения к новой редакции закона, позволяющие лишать гражданства за указанные нарушения даже тех, кто получил его по рождению. Однако после критики инициативы все соавторы, за исключением Сергея Цекова, отозвали свои подписи.

Подробнее — в материале «Ъ» «У сенатских собственная гордость».

Лусине Баласян