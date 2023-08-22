Bloomberg: обвал рубля привел к девальвации тенге Казахстана

На фоне кратковременного обвала рубля на прошлой неделе курс казахстанского тенге упал сильнее других мировых валют, исключением стал только аргентинский песо, сообщает Bloomberg. И рубль, и тенге к пятнице отыграли падение — казахстанская валюта укрепилась почти на 2% после пяти дней потерь.

Центробанк Казахстана пришел к выводу, что снижение курса тенге стало «реакцией на ослабление рубля», сказала агентству замглавы регулятора Алия Молдабекова. «Очевидно, что между курсами рубля и тенге по отношению к доллару сохраняется связь. Но мы больше не видим такой высокой или линейной корреляции, как раньше»,— уточнила она.

По ее словам, одной из причин снижения тенге было нежелание экспортеров продавать иностранную валюту в ожидании дальнейшего его ослабления после первоначального падения рубля. Госпожа Молдабекова добавила, «турбулентность усугублялась» отложенным спросом на доллары в период, когда нужно было проводить крупные налоговые платежи.

Казахстанская валюта с конца июня 2022 года выросла почти на 90% по отношению к рублю, отмечает Bloomberg. «Динамика тенге все больше диктуется настроениями глобальных инвесторов... Корреляция между рублем и тенге в последнее время сильно ослабла, потому что у российского рубля теперь есть своя фундаментальная история, которая не имеет ничего общего с тенге»,— добавила Алия Молдабекова.

На фоне падения курса рубля совет директоров Центробанка (ЦБ) на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Регулятор уверял, что решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Участники рынка считают влияние решения ЦБ по ключевой ставке недостаточным для поддержки рубля и ожидают других мер поддержки, включая возвращения обязательной продажи экспортной выручки.

Подробности — в материале «Ъ» «На долларе отпечатались спекуляции».

Лаура Кеффер