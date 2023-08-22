«Ласточка» из Пскова в Петербург застряла в районе Толмачево

Электропоезд «Ласточка» сообщением Псков – Санкт-Петербург застрял на перегоне Толмачево – Мшинская (Ленинградская область) в 08:27 во вторник, 22 августа.

Задержка вызвана техническими причинами и продлится 1 час 50 минут, сообщили в пресс-службе ОЖД.

На место направлен вспомогательный локомотив со станции Луга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге запустят новый туристический маршрут в Петергоф, который объединит три вида транспорта: пригородный поезд "Ласточка", автобус и "Метеор".

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