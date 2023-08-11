В Петербурге запустят новый туристический маршрут в Петергоф

В Санкт-Петербурге запустят новый мультимодальный тур "Путешествие в столицу фонтанов». Маршрут будет включать в себя посещение Петергофа и начнет работать с 12 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Туристический маршрут объединит три вида транспорта: пригородный поезд "Ласточка", автобус и "Метеор".

С Балтийского вокзала «Ласточка» будет отправляться в 11:15. Обратно в Петербург туристов в 16:10 привезет "Метеор". Стоимость экскурсионного тура составит 4 тысячи рублей для взрослых и чуть больше 3 тысяч для детей до 7 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в выходные дни с Финляндского вокзала назначат дополнительные электрички.

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