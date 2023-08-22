Reuters : «Газпром» впервые направил СПГ с Балтики по Северному морскому пути

Российская энергетическая компания «Газпром» направила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) со своего комплекса в Балтийском море по Северному морскому пути. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv.

Из данных Refinitiv следует, что 14 августа танкер «Великий Новгород» был загружен на комплексе сжижения «Портовая» в Балтийском море и направился в сторону Северного морского пути. Сегодня, 22 августа, «Великий Новгород» находится в Баренцевом море. Reuters отмечает, что конечная точка маршрута танкера пока не указана.

Северный морской путь — кратчайший морской путь из Европы в Азию. Трассы Северного морского пути пролегают в акваториях арктических морей и южной части Северного ледовитого океана в пределах исключительной экономической зоны России в Арктике. Согласно государственным планам, грузопоток по Северному морскому пути должен вырасти с 34 млн т в 2022 году до 220 млн к 2035-му.

Российские нефтекомпании в условиях санкций пытаются все чаще использовать Северный морской путь для поставок нефти Urals из балтийских портов. По данным «Ъ», «Роснефть» и «Газпром нефть» отправили по этому маршруту в июле и августе три нефтяных груза из Приморска и Усть-Луги в Китай.

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