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Коммерсантъ FM
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Путин выразил соболезнования родным Ясуловича

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Игоря Ясуловича. Он назвал его талантливым артистом, прекрасным наставником и педагогом.

Игорь Ясулович

Игорь Ясулович

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Игорь Ясулович

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Он высоко держал творческую, профессиональную планку, сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства»,— приводятся слова господина Путина на сайте Кремля.

Господин Ясулович умер 19 августа в возрасте 81 года. Его фильмография насчитывает более 200 проектов, в том числе «12 стульев» (1971), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985). Сегодня, 22 августа, пройдут его похороны.

О карьере артиста — в материале «Ъ» «Рыцарь пластичного образа».

Лаура Кеффер

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