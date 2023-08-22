Число неплательщиков по кредитам за год увеличилось на 3,3 млн

В первом полугодии число неплательщиков по банковским кредитам достигло 17,7 млн. Это на четверть, или на 3,3 млн, больше, чем годом ранее (14,4 млн), сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

С неплательщиков планируется взыскать в общей сложности 2,5 трлн руб. по сравнению с 2,4 трлн руб. годом ранее. Больше всего должников — в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской, Свердловской и Челябинской областях. В ФССП заявили, что принудительное погашение банковских займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам и оплате услуг ЖКХ, а также их закредитованность.

В августе Центробанк сообщил, что долговая нагрузка россиян стала рекордной — общий портфель кредитов превысил 30 трлн руб. С ним растет и доля так называемых плохих долгов. Как следует из подсчетов компании «Скоринг Бюро», в сегменте микрозаймов не обслуживается почти половина контрактов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Кредиты остаются без выплаты».

Лаура Кеффер