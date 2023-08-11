Кредиты остаются без выплаты

В РФ растет доля просроченных кредитов. Долговая нагрузка россиян, по данным ЦБ, стала рекордной — общий портфель кредитов превышает 30 трлн руб. С ним растет и доля так называемых плохих долгов. Как следует из подсчетов компании «Скоринг Бюро», в сегменте микрозаймов не обслуживается почти половина контрактов. Есть ли поводы для опасений? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Несколько цифр: по данным ЦБ, микрозаймы есть у 7,5 млн россиян. Бюро кредитных историй сообщало, что долговая нагрузка между ними распределена неравномерно — у кого-то кредит только один, а 20% клиентов МФО имеют сразу пять займов.

Кажется, неудивительно, что доля просрочки за май-июнь выросла рекордными темпами — до 46,5%. Впрочем, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев называет эту динамику номинальной:

«1 июля понизилась максимальная процентная ставка по любым кредитам и займам — до 0,8% в день, а предельный лимит задолженности составит не более 130% от суммы основного долга. Раньше это было 1% и 150% соответственно.

Временно это будет выглядеть как рост просрочки. Потому что новых кредитов мало, а старые долги-то остаются и не гасятся.

Но потом произойдет общее улучшение ситуации, так как рано или поздно старые долги уходят: они или выплачиваются, или продаются».

Ситуация в МФО может казаться тревожной, но, по данным ЦБ, весь портфель их долгов не превышает 300 млрд руб.

А что с банками? Там тоже негативная динамика: долговая нагрузка россиян впервые превысила 30 трлн руб. По итогам первого полугодия объем просрочки вырос на 6%, подсчитали в агентстве «Долговой консультант».

Суммарный объем кредитов, по которым платежи не поступают минимум три месяца, уже больше 1 трлн руб. И это не предел: по мнению регулятора, в этом году кредитование вырастет в каждом сегменте как минимум на 16%.

По ипотеке, например, рост превысит 20%, несмотря на пересмотр льготных программ. Экономика перегрета, констатировала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин с этим согласен:

«Ситуация, безусловно, тревожная. Она сопровождается динамичным ростом на кредиты, причем он устойчив к мерам, которые пытаются предпринять для его сдерживания. Это не то, что соответствует разумному экономическому развитию.

Я склонен считать, что мы имеем дело с чем-то, что в году 2005 один из глав ФРС Алан Гринспен любил называть "conundrum" — "загадка". Позже случился кризис 2008 года, и это явление нашло свое объяснение: приличный теневой финансовый сектор, огромное количество спрятанных финансовых активов.

Это обернулось для всей мировой экономики одним из тяжелейших кризисов за современную историю».

ЦБ за последний год неоднократно пытался ограничить кредитование с подозрительными условиями, а с июля 2023-го и вовсе перешел к повышению ключевой ставки. Теперь она составляет 8,5%, и, по словам Эльвиры Набиуллиной, одного повышения может не хватить.

Ее заместитель Алексей Заботкин в интервью «Известиям» привел еще один аргумент в пользу пересмотра: дезинфляционных рисков не наблюдается. Но даже более высокие ставки не остановят кредитование, полагает управляющий директор по методологии агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков:

«Идет определенный номинальный рост зарплат в обрабатывающей промышленности, в сфере услуг, тот же самый общепит достаточно хорошо восстановился. Идет процесс импортозамещения, российским компаниям нужно больше работников. Чтобы принять больше сотрудников, приходится поднимать зарплаты.

Банки почувствуют какие-то проблемы, если резко остановится рост номинальных доходов. Пока мы идем по определенному восстановлению в секторах, которые задействуют много работников, это и подпитывает спрос на кредиты. Даже высокая ключевая ставка его не остановит, только какие-то только запретительные уровни».

Возможно, ситуацию могут взять под контроль сами кредиторы, если доля плохих долгов станет слишком большой. Прогноз компании «Долговой консультант», например, +20% за этот год. Если банки начнут с этим бороться, получить кредит будет сложнее или как минимум дороже.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".