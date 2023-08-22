Власти Казахстана объяснили блокировку сайта «Царьграда» мерами безопасности

Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил, что блокировка сайта российского телеканала «Царьград» была связана с принятием мер по обеспечению информационной безопасности. Господин Кыдырали подчеркнул, что политизировать эту тему не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дархан Кыдырали

Фото: @darhan.hidirali Дархан Кыдырали

Фото: @darhan.hidirali

«Не нужно искать в этом политический подтекст. Как и в любом государстве, для нас важна информационная безопасность. Поэтому контент, сайт, который представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей Конституции, правовым нормам нашего государства и закону о СМИ, блокируется»,— сказал министр в интервью ведомственному YouTube-каналу (перевод по «Казинформ»).

В качестве примера Дархан Кыдырали указал, что с 2016 года в Казахстане было заблокировано более 40 сайтов, зарегистрированных за рубежом. «Названный вами сайт находится в их числе. Мы предупреждаем издания о необходимости соблюдать наши нормы, но если СМИ не выполняют наши требования, то они, безусловно, блокируются. И вне зависимости, иностранное это СМИ или отечественное, мы всех призываем соблюдать и уважать законы»,— добавил он.

О блокировке в Казахстане сайта российского телеканала «Царьград» стало известно 17 августа. В качестве причины Министерство информации страны указало, что сайт телеканала заблокирован за «пропаганду экстремизма».

Телеканала «Царьград» был основан в 2015 году российским миллиардером и замглавы Всемирного русского народного собора Константином Малофеевым. В 2020 году аккаунт «Царьград ТВ» был заблокирован на видеохостинге без возможности восстановления. Причиной было названо соблюдение сервисом санкций, введенных властями США в отношении Константина Малофеева и самого «Царьграда».

Милена Костерева