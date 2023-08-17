Власти Казахстана заблокировали сайт телеканала «Царьград»

Министерство информации и общественного развития Казахстана приняло решение заблокировать сайт российского телеканала «Царьград». Причиной такого решения называется неоднократное размещение на портале материалов, которую казахстанские власти расценивают как «пропаганду экстремизма».

В разделе «Проверить сайт» на портале министерства информации Казахстана указывается, что сайт телеканала заблокирован за «пропаганду экстремизма». Там же указано, что ранее власти республики вынесли сразу четыре официальных предписания в адрес «Царьграда» — последний из них касался опубликованной на сайте канала статьи «Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы». Остальные вынесенные в адрес «Царьграда» предписания также касались публикации материалов, в которых упоминаются «казахские националисты».

По информации казахстанского издания Orda, на данный момент сайт «Царьграда» полностью заблокирован во всей регионах республики.

Руководство телеканала «Царьград» информацию о блокировке своего сайта на территории Казахстана пока никак не прокомментировало.

Телеканала «Царьград» основан в 2015 году российским миллиардером, замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС), миллиардером Константином Малофеевым. «Царьград» позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал».

В 2020 году видеохостинг Youtube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления. Причиной было названо соблюдение сервисом санкций, введенных властями США в отношении господина Малофеева и самого «Царьграда». Константин Малофеев после блокировки канала своего СМИ подал в суд на российскую «дочку» компании Google с требованием восстановить доступ к аккаунту. Судебная инстанция удовлетворила этот иск и постановила обязать Google выплачивать Константину Малофееву неустойку в размере 100 тыс. руб. в день.

Александр Кислов