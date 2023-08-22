Новосибирский метрополитен взыскивает с подрядчика «Спортивной» 208 млн рублей

МУП «Новосибирский метрополитен» обратился в суд с заявлением о взыскании с ООО «Спецтрансстрой» 208 млн руб. Дата рассмотрения заявления судом пока не назначена.

Компания, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», с 2019 по 2022 годы заключила с мэрией несколько контрактов на работы по строительству станции метро «Спортивная». Их общая стоимость около 2,8 млрд руб.

В июле 2023 года прокуратура Новосибирской области сообщила о выявленных нарушениях при строительстве станции метро. По данным ведомства, МУП «Новосибирский метрополитен» передал 200 млн руб. на строительство станции коммерческой организации. Средства были переданы в виде договора займа, однако в установленный договором срок денежные средства муниципальному предприятию возвращены не были.

Станция «Спортивная» строится в Новосибирске с 2019 года. Ее стоимость, как ранее сообщала мэрия, составила 3 млрд руб. ее ввод был изначально запланирован на 2022 год. Вчера мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что станция откроется для пассажиров до конца 2023 года.

ООО «Спецтрансстрой» зарегистрировано в Новосибирской области в 2009 году. В компании 51% принадлежит Сергею Дмухе, 21% – МП «Метро мир», еще 24% – ООО «ММК», также связанной с «Метро миром».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.