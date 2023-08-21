Мэр Новосибирска назвал сроки открытия станции метро «Спортивная»

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске откроется до конца 2023 года, рассказал о планах мэр Анатолий Локоть. «Приемка 14-й станции новосибирского метрополитена пройдет в октябре. Здесь будет работать 140 человек. Сейчас продолжают набор в штат и обучение персонала»,– сказал он.

По данным мэра, сейчас на станции установлены 12 эскалаторов, лифты, турникеты, сканеры для досмотра багажа.

В июне сообщалось, что техническая готовность станции – 95%. Изначально станцию планировали ввести в эксплуатацию в июне 2022 года. Однако сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

Как уточнил мэр, метрополитен рассчитывает на ежедневный поток в 12 тыс. человек, а в дни спортивных мероприятий – до 40 тыс.

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Оксана Павлова