Родственник холеры убил за день трех человек

Три смерти за один день от вибриоза, болезни, которую вызывает близкий родственник холерного вибриона, бактерия vibrio vulnificus, зафиксированы в США. Два погибших — из штата Коннектикут, третий — житель Нью-Йорка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Vibrio vulnificus

Фото: BSIP / UIG / Getty Images Vibrio vulnificus

Фото: BSIP / UIG / Getty Images

Vibrio vulnificus — вибрион, который может вызывать расплавление тканей человека, а также инфекцию желудочно-кишечного тракта. В год в США от вибриоза умирает примерно 100 человек, инфицируется около 80 тыс. Три человека за один день, видимо, стечение обстоятельств, но оно насторожило санитарные службы США.

Вибрион попадает в человеческий организм через порезы или другие дефекты кожи просто из морской воды. Так что идея, будто морская вода хорошо действует на поврежденную кожу по крайней мере небезопасна.

В двух коннектикутских случаях уже известно, что воротами для инфекции послужили именно раны, нью-йоркский случай еще расследуется. Все три жертвы vibrio vulnificus были немолоды — в возрасте от 60 до 80 лет.

Случаев заражения этим вибрионом становится все больше, тенденция продолжается с 1990-х годов. По мнению океанологов, это следствие потепления воды в Мировом океане.

Течение болезни обычно благополучное: три дня симптомы нарастают, место, откуда начала распространяться инфекция, гноится, потом человек идет на поправку. В тяжелых случаях требуются массированное применение антибиотиков, иногда приходится прибегать к ампутациям. 20% больных с тяжелым течением умирает.

В желудочно-кишечный тракт вибрион попадает обычно из сырых морепродуктов, чаще всего из устриц. Тяжелое течение наблюдается в случаях хронических заболеваний печени, ослабленного иммунитета, онкологических процессов и при приеме препаратов, снижающих кислотность в желудке.

Предыдущий раз от vibrio vulnificus три больных за один день погибли 1 июля, все они жили в Коннектикуте. Гибель одного из них стала следствием того, что он сам собирал устриц и употреблял их в сыром виде.

Устричных садков в Коннектикуте много, но моллюски, выращенные в садках, проверяются на содержание микроорганизмов, и пока что случаев заболевания после их употребления не фиксировалось.

По материалам Associated Press.

Ольга Грибова