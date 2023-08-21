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Коммерсантъ FM
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В свердловском Асбесте нашли тела супругов, рядом находились три их ребенка

В Свердловской области в городе Асбест найдены тела ранее судимых супругов без явных признаков криминальной смерти, в квартире также находились трое детей. Тела отправлены на экспертизу, двух девочек поместили в социальное учреждение, третью отправили в больницу для обследования, сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Информация о происшествии поступила сегодня, 21 августа, в 9:40 (7:40 мск). «Тела находились на кухне. Пара проживала здесь с тремя несовершеннолетними детьми»,— сообщил журналистам представитель регионального МВД (цитата по «РИА Новости»»). По словам Валерия Горелых, 20 августа гостях у семьи находились близкие родственники, по их словам, вечером того дня супруги были в адекватном состоянии. Когда родственники ушли к себе домой, по их словам, все было в порядке.

Сведений о том, что смерть женщины и мужчины наступила в результате противоправных действий третьих лиц, нет, сообщили в управлении Следственного комитета по Свердловской области, также отсутствуют явные признаки криминальной смерти. Тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Мужчина в 2006–2022 годах был судим за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков, его жена в 2018 году — за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

Мария Федотова

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