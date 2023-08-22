«Метеоры» зашли в парламент

На выездном совещании в Нижегородской области депутаты Госдумы ознакомились с перспективами строительства скоростных судов на подводных крыльях. ЦКБ по СПК готово строить по 15 судов в год, но без программ лизинга они дорого обходятся регионам, которые хотят покупать их в полтора раза дешевле себестоимости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что цены на новые «Метеоры» должны быть доступными для субъектов РФ. Судостроители, работающие с рентабельностью в пределах 3–5%, попросили законодателей помочь с опережающим финансированием заказов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для увеличения выпуска скоростных судов нужны стабильные заказы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Для увеличения выпуска скоростных судов нужны стабильные заказы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты Госдумы во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным обсудили с руководством Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Ростислава Алексеева (ЦКБ по СПК) перспективы развития пассажирских речных перевозок. Предприятие в Чкаловске готово строить пять-шесть скоростных морских судов «Метеор-120Р» и речных «Валдаев» в год, рассказал председатель совета директоров и генеральный конструктор ЦКБ Георгий Анцев. «На стапелях в различной степени готовности заложено девять штук, поэтому это достаточно большая серия», — подчеркнул он. Гендиректор предприятия Сергей Итальянцев добавил, что «Метеоры» получили новую систему подводных крыльев, снижающую расход топлива и повышающую комфорт пассажиров: судно полностью выходит из воды, ему не страшны и двухметровые волны. «Мы готовы строить суда для всех регионов России. Судоходные компании намерены пустить „Метеор“ из Нижнего Новгорода в Казань, а также в Рыбинск через Плес. Мы анализировали, сколько нужно судов, учитывая повышенный интерес, в том числе со стороны пассажиров. Программа до 2035 года предусматривает до 50 „Метеоров“ и 46 „Валдаев“. Уже построено 16 „Валдаев“, два работают в Якутии, четыре — в Самаре, пять — в Нижегородской области, три — в Чувашии», — подсчитал господин Итальянцев. Он добавил, что Ростовская область за счет областного бюджета заказала два «Валдая» и хочет купить два морских «Метеора», которые будут курсировать в Анапу и Мариуполь.

Всего в этом году предприятие сдаст четыре «Метеора», два «Валдая» и одно судно на воздушной подушке. ЦКБ может строить и больше, но испытывает проблемы с непрерывным финансированием по льготному лизингу, посетовал господин Итальянцев. «Сегодня стапель у меня пустует, хотя я бы сейчас мог уже следующий корпус сделать. Мы разогнались, нужно не останавливать процесс строительства судов», — рассказал гендиректор ЦКБ. В целом скоростные «Метеоры» востребованы, но предприятию нужны постоянные заказы, а регионы просят снизить цену на суда. По словам Георгия Анцева, стоимость «Метеора» сейчас составляет 500 млн руб. и при опережающем финансировании ее можно снижать. Однако не все региональные заказчики готовы брать скоростные суда по этой цене. «Они готовы покупать за 250–300 млн руб. Но мы не можем продавать дешевле, у нас рентабельность на уровне 3–5%. Объективно, судостроение — низкомаржинальная отрасль», — рассказал генеральный конструктор. Он попросил поддержать ЦКБ по СПК в постоянной загрузке стапелей, в том числе с помощью государственных лизинговых программ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что региональные заказы дали возможность ожить предприятию: «С регионами нужно напрямую работать. Как вы работаете с тем же Санкт-Петербургом, надо работать и с Самарой, и Саратовом, и Волгоградом, и с другими волжскими городами». Он добавил, что строить больше скоростных судов возможно в условиях снижения их себестоимости и их цена должна быть доступна регионам. «Надо отрабатывать эти программы (развития речного флота — „Ъ“). Мы со своей стороны будем делать все возможное для поддержки. Если взять Астраханскую область, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую, Нижегородскую, Ульяновскую — у нас с вами только на Волге находится 16 регионов — каждый субъект с удовольствием заказал бы пять-шесть „Метеоров“ или „Валдаев“ для того, чтобы осуществлять внутрирегиональные перевозки», — пообещал Вячеслав Володин. По его словам, на государственном уровне необходимо изучить вопросы себестоимости судов при опережающем заказе на пять лет вперед с одновременным сохранением рентабельности производства. По мнению нижегородского губернатора Глеба Никитина, в дополнительных мерах господдержки нуждается и развитие межрегиональных речных перевозок: их можно было бы субсидировать по модели региональных авиаперелетов.

Депутаты Госдумы по итогам совещания обратили внимание Минтранса ОФ и Росморречфлота на недостаточное внимание, которое уделяется вопросам развития межрегионального пассажирского речного транспорта. Их пообещали взять на парламентский контроль, а Вячеслав Володин отметил, что по итогам выездного совещания будут выработаны конкретные решения для обсуждения на законодательном уровне.

Развивать производство можно без прямой государственной поддержки, считает Надежда Малышева из PortNews. «Почему, когда предприятия не могут обеспечить себе работу в рынке, они всегда обращаются к государству за поддержкой? Нужно находить выход из ситуации с помощью рыночных инструментов. При этом господдержка вряд ли удешевит себестоимость производства судов. Для его развития необходимо привлекать длинные дешевые кредиты под гарантии регионов или использовать инструмент лизинга», — отметила госпожа Малышева.

Владимир Зубарев