Филиал Русского музея откроется в городе Печоры Псковской области

В городе Печоры (Псковская область) на следующей неделе намерены открыть филиал Русского музея. Об этом со ссылкой на митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) 21 августа сообщает «Деловой Петербург».

По словам представителя РПЦ, открытие филиала музея запланировано на 28 августа — в честь празднования Успения Пресвятой Богородицы, когда свое 550-летие отметит Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Здание, где будет размещен филиал Русского музея, расположено в непосредственной близости от Соборной площади города. Сейчас оно модернизируется. Первые картины из Петербурга доставят в Печоры к юбилейным торжествам, затем экспозиция на этой площадке будет ежегодно меняться.

В общей сложности к 550-летию Печоры получили на реконструкцию инфраструктуры и благоустройство более 1,4 млрд рублей, уточняет издание.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что РПЦ пытается получить в пользование два участка лесного массива под Гатчиной общей площадью более 200 гектаров.

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