Маскот норвежской гвардии пингвин Нильс Улаф получил звание генерал-майора

Сегодня, 21 августа, в Эдинбургском зоопарке прошла церемония присвоения пингвину Нильсу Улафу звания генерал-майора. Нильс Улаф — маскот Королевской гвардии Норвегии, который также считается ее почетным командиром. В церемонии приняли участие более 160 норвежских королевских гвардейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сэр Нильс Улаф третий — талисман Королевской гвардии Норвегии — на церемонии присвоения ему звания генерал-майора Фото: John Linton / PA / AP Фото: John Linton / PA Images / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Сэр Нильс Улаф третий — талисман Королевской гвардии Норвегии — на церемонии присвоения ему звания генерал-майора Фото: John Linton / PA / AP Фото: John Linton / PA Images / Getty Images

Это уже второй пингвин, являющийся маскотом норвежской Королевской гвардии. В 1972 году пингвин из Эдинбургского зоопарка впервые стал ее маскотом. Это был королевский пингвин, предков которого подарил Эдинбургскому зоопарку норвежский бизнесмен Кристиан Сальвесен. Пингвина назвали Нильсом Улафом — в честь лейтенанта Нильса Эгелина, который предложил гвардии взять шефство над пингвином, и тогдашнего короля Улафа V.

В 1987 году первый Нильс Улаф умер, а его имя и статус перешли к другому пингвину. Нынешний пингвин — уже третий Нильс Улаф. Пингвинам раз в несколько лет присваивают новое воинское звание, кроме того, их уже посвятили в рыцари. Норвежские гвардейцы посещают пингвинов каждый раз, когда приезжают на Королевский эдинбургский парад военных оркестров, который проходит в августе. Кроме того, гвардейцы регулярно отправляют Нильсу Улафу рыбу и рождественские открытки.

Животные-маскоты есть у многих полков и других подразделений разных армий. Так, маскотом полка Королевских уэльских фузилёров с середины XIX века является козел по имени Уильям Виндзор.

Яна Рождественская