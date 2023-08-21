Армейцы нашли чилийца в Мексике

ЦСКА сделал одно из самых любопытных приобретений среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в рамках нынешней летней трансферной компании. В московский клуб из мексиканского «Леона» перешел чилийский форвард Виктор Давила, признанный лучшим игроком последнего розыгрыша Лиги чемпионов CONCACAF — региона, объединяющего страны Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард Виктор Давила

Фото: Anne-Marie Sorvin / USA TODAY Sports / Reuters Форвард Виктор Давила

Фото: Anne-Marie Sorvin / USA TODAY Sports / Reuters

Московский ЦСКА сообщил, что в ближайшее время к нему присоединится 25-летний чилиец Виктор Давила. В заявлении клуба говорится, что «в настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста» у мексиканского клуба «Леон», за который он выступал с 2021 года, после чего Давила, уже прибывший в Москву, подпишет соглашение с армейцами.

Fox Sports ранее утверждал, что цена чилийца составляет €5 млн. Это примерно столько же, за сколько ЦСКА, серебряный призер прошлогоднего чемпионата России, только что продал турецкому «Бешикташу» Бахтиера Зайнутдинова. Клуб в понедельник объявил о завершении сделки по футболисту, закрывавшему в армейской схеме левый фланг. Зайнутдинов заключил со стамбульцами контракт до 2027 года.

В случае с Виктором Давилой речь идет об одном из самых любопытных приобретений среди сделанных клубами России в рамках летнего трансферного окна. Невысокого (рост — чуть выше 170 см) форварда, который провел пять матчей за сборную Чили, уже неоднократно отмечали эксперты, специализирующиеся на чемпионатах Латинской Америки, за интересную игру, сочетающую отличную скорость с тонкостью решений.

Благодаря своему набору качеств Давила может действовать как на позиции центрального нападающего, так и в оттяжке. Вторая роль — подыгрывающего, обостряющего ситуацию форварда, ему подходит, кажется, лучше.

Именно в ней Виктор Давила идеально проявил себя в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов CONCACAF. «Леон» стал в июне его победителем, обыграв в финале «Лос-Анджелес», а чилийца признали наиболее ценным игроком турнира. Это звание резко повысило интерес к нему со стороны европейских команд.

Виктор Давила должен усилить армейскую атаку, которая, правда, и без него смотрелась очень неплохо. В пяти матчах нынешнего российского первенства ЦСКА забил 12 мячей. По этому показателю он лидирует вместе со «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Арнольд Кабанов