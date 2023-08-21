Полиция Дагестана проверит фотосессию участницы телешоу «Пацанки» на предмет пропаганды ЛГБТ

Сотрудники полиции в Дагестане проводят проверку по факту организации фотосессии двух девушек-туристок в Сулакском каньоне. Фотографии «свадьбы» двух девушек, которые опубликовала участница шоу «Пацанки», вызвала резонанс в местном сегменте соцсетей. Обращение из-за нее написал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Действия подобного характера правоохранителями будут проверяться на предмет состава правонарушения, предусмотренного статьей 6.21. КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола)»,— говорится в сообщении в Telegram-канале полиции республики. Нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб., напомнили в МВД.

Фото и видео, снятое наемным фотографом, было выложено в соцсети Лауритой Карповой, участницей шестого сезона реалити-шоу «Пацанки», транслируемого на телеканале «Пятница». После разгоревшегося скандала записи были удалены.

На обсуждаемую в соцсетях публикацию уже среагировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Однополые браки в России запрещены, как и реклама/пропаганда ЛГБТ,— написал он в своем Telegram-канале.— Уже подготовил соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру и МВД России на предмет проверки и персонализации участников провокации в Дагестане».

Господин Хамзаев напомнил, что был одним из соавторов законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. «Хорошо, что законопроект был принят,— заключил он.— Время показать его в деле».

Юлия Рыбина, Махачкала