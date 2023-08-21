«Улыбка радуги» заявила об увеличении ассортимента собственных брендов на 80%

Петербургская сеть «Улыбка радуги», специализирующаяся на продаже косметики и бытовой химии, на 80% увеличила ассортимент собственных торговых марок за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в компании 21 августа, на сегодняшний день портфель сети насчитывает более 60 брендов и 4 500 наименований товаров. При этом основной объем продаж (более 90%) составляет средний ценовой сегмент. Каждый второй проданный товар в «Улыбке радуги» — это продукция СТМ, пояснили в компании.

«В связи с уходом брендов транснациональных компаний стало сложнее ориентироваться в новых. "Улыбка радуги" помогает определиться с выбором качественных товаров по демократичным ценам»,— заявили также в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале июня 2023 года у сети «Улыбка радуги» сменился владелец — новым собственником компании стала Наталья Копылкова.

«Улыбка радуги» была основана в 2001 году Андреем Трубициным и Сергеем Гулевским. В ее состав входит более 1,1 тыс. магазинов в Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и других городах. В 2012 году контроль над торговой сетью перешел инвесторам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. По оценке агентства «Infoline-Аналитика», выручка ритейлера в 2022 году составила 27,7 млрд рублей.

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