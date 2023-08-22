Золотодобывающая лихорадка

Российские активы Polymetal, которые золотодобывающая компания планирует продать за шесть—девять месяцев, вызвали серьезный интерес у крупных игроков отрасли. По данным «Ъ-Сибирь», среди интересантов — «Полюс», УГМК, «Селигдар», Владислав Свиблов и даже АЛРОСА. Однако, как рассказывают источники «Ъ-Сибирь», продать такой крупный бизнес в такой срок будет крайне сложно, учитывая необходимость согласования с властями России и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Интерес к российским активам Polymetal проявляет широкий круг компаний, среди которых не только профильные игроки. По словам нескольких источников «Ъ-Сибирь», участие в сделке обдумывают «Полюс», структуры Владислава Свиблова, УГМК, «Селигдар», а также экс-партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Иван Кулаков. Кроме них, по данным «Ъ-Сибирь», обсуждала возможность приобретения и АЛРОСА. Как рассказывают собеседники «Ъ-Сибирь», компания предлагала включить в сделку свои ангольские алмазные активы, однако Polymetal отказался от этого варианта. В АЛРОСА заявили «Ъ-Сибирь»: «Нам никаких предложений на эту тему не поступало, никаких переговоров мы не ведем». В Polymetal заявили, что рыночные слухи не комментируют. АЛРОСА сейчас добывает попутное золото в Якутии. Вэтом регионе расположено Нежданинское месторождение Polymetal, на котором компания в 2022 году добыла 133 тыс. унций золота.

Polymetal 7 августа перерегистрировался с острова Джерси в Казахстан и собирается за шесть—девять месяцев полностью продать активы в России, которые в 2022 году принесли компании более половины EBITDA. Российское юрлицо АО «Полиметалл» в мае попало под санкции США, однако головная компания Polymetal International их пока избежала. Крупнейший акционер Polymetal — группа ИСТ Александра Несиса и партнеров, также крупной долей (9,9% на 15 марта) владеет американский инвестфонд BlackRock. Free-float — около 75%. В ходе редомициляции компания потеряет листинг в Лондоне, основной листинг будет в Астане.

Глава Polymetal Виталий Несис в августе объяснял, что продажа активов в России вызвана риском санкций, в том числе против головной компании.

Господин Несис признавал, что при продаже придется предложить дисконт, однако отмечал, что он не будет таким, как в недавних сделках западных компаний по уходу из РФ. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин оценивает российские активы компании в $2–2,5 млрд с учетом долга. Долг российских активов — $2,39 млрд из $2,59 млрд общего долга группы.

Наиболее ценный актив Polymetal в России — автоклав на Амурском ГМК (АГМК), позволяющий перерабатывать упорные руды. Независимый эксперт Борис Синицын отмечает АГМК как важное конкурентное преимущество Polymetal, «причем вторая очередь, планирующаяся к запуску во втором полугодии 2024-го, сможет еще больше нарастить компетенции за счет переработки концентратов двойной упорности». Эксперты напоминают, что такие руды есть и у других крупных игроков в РФ, в том числе на действующих месторождениях.

По словам источников «Ъ-Сибирь», на пути к сделке есть трудности. Во-первых, срок шесть—девять месяцев является достаточно сжатым для такого масштаба бизнеса. Во-вторых, принципиальный уровень цены является открытым вопросом. «Подобного рода активы и в таком количестве никогда рынку не предлагались,— говорит глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба.— Специфика также в том, что Polymetal зарегистрирован в дружественной юрисдикции. Это существенное отличие от ситуации с канадской компанией Kinross, которая продавала активы с дисконтом. Я полагаю, продавец будет настаивать на рыночных условиях сделки».

В-третьих, как рассказывают источники «Ъ-Сибирь», каждый из претендентов в первую очередь хотел бы приобрести некоторые наиболее интересные активы, а не весь бизнес Polymetal.

Предприятия Polymetal расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке. При этом, например, «Полюс» работает в Магаданской области, АЛРОСА — в Якутии, УГМК — в Свердловской области, компании Владислава Свиблова расположены в Хабаровском крае и на Чукотке. В «Полюсе» воздержались от комментариев, но отметили, что стратегически компания придерживается принципов операционной синергии в выборе потенциальных активов для покупки. В остальных компаниях не предоставили комментариев.

В-четвертых, для сделки потребуется одобрение OFAC, так как российские активы Polymetal под санкциями США, что может стать непредсказуемым фактором, поскольку большинство претендентов также находятся под санкциями. Сделка потребует согласования и российских властей. Для снятия контрсанкционных ограничений недостаточно того, чтобы компания была зарегистрирована в дружественной стране, например в Казахстане, полагает старший юрист практики санкционного права Intana Legal Александра Бережная. Необходимо, чтобы контролирующие компанию лица были резидентами РФ (в этом случае может потребоваться раскрытие компании как КИК) либо дружественных стран на 1 марта 2022 года.

Сам по себе факт редомициляции не избавит от необходимости получать разрешение на сделку в РФ, поскольку изменение личного закона произошло после 1 марта 2022 года, говорит партнер практики корпоративного права Better Chance Булат Жамбалнимбуев. Сейчас сделки с российскими активами с участием иностранных лиц регулируются указами №520, 81 и 618. В случае указа №520 потребуется решение президента, а в случае указов №81 и №618 — согласие правкомиссии, для выдачи которого необходимо соблюсти ряд условий, например продать актив с дисконтом, заплатить добровольный взнос в федеральный бюджет, предусмотреть условие об обратном выкупе.

Евгений Зайнуллин