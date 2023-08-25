Отзовитесь, таланты

Власти КНР развернули «тайную программу» привлечения зарубежных кадров в технологические отрасли, пишет Reuters. Речь идет о перезапуске «Плана тысячи талантов» (TTP), с помощью которой КНР в 2008–2018 годах стимулировала к работе в стране зарубежных ученых в обмен на гранты. TTP перезапустили под новым названием — «Ци Мэн» («Просвещение»), рекрутеры программы якобы ищут молодых ученых, задействованных в «закрытых областях». В качестве стимула им предлагают финансовые выплаты и субсидии на покупку жилья в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мотивы КНР понятны: Вашингтон с конца 2022 года ужесточает технологическую блокаду страны, и Пекин активно выстраивает независимые от «недружественных экономик» производственные цепочки. SEMI в своих годовых отчетах неоднократно сообщала о том, что Китай быстрее других стран наращивает производственные мощности, а Bloomberg писал, что «Huawei тайно строит сеть новых фабрик по выпуску чипов».

Такие темпы развития требуют быстрого расширения числа как научных сотрудников и инженеров для RnD-центров, так и специалистов, которым предстоит работать на фабриках. И первых, и вторых не хватает. Так, в марте Китайская ассоциация производителей полупроводников (CSIA) оценивала дефицит кадров в 2023 году в 200 тыс. человек. «Ци Мэн», судя по всему,— один из способов решить проблему.

Американские чиновники видят в таких программах угрозу безопасности США: TTP в 2018 году свернули как раз из-за пристального внимания ФБР к получателям грантов. Но для РФ программа скорее создает возможности.

Профильные российские вузы готовят с КНР совместные программы, в рамках которых сотрудников отечественных предприятий и студентов старших курсов планируется направлять в китайские институты для стажировок и совместных разработок. России такое сотрудничество позволит подготовить специалистов к работе с относительно передовым оборудованием и упростить трансфер технологий.

Испытав на себе китайский опыт поддержки и привлечения кадров, российские студенты и сотрудники профильных предприятий могут и не вернуться со стажировок в КНР.

Однако есть и определенные риски. Дело в том, что в самой России поддержка кадров технологического сектора, который системно испытывает нехватку людей в разных сегментах, далеко не сбалансирована. В то время как сотрудники IT-компаний получают от правительства широкий пакет льгот и отсрочку от мобилизации, производственники, включая одно из ключевых сейчас направлений, микроэлектронику, все еще почти безуспешно просят чиновников обеспечить их сотрудникам ну если не полный пакет, то хотя бы часть — например, спецставки по ипотеке.

Поэтому вероятность того, что российские студенты и сотрудники профильных предприятий, испытав на себе китайский опыт поддержки и привлечения кадров, решат с таких стажировок не возвращаться, необходимо учитывать.