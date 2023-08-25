Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отзовитесь, таланты

Никита Королев о кадровых стратегиях КНР и России

Власти КНР развернули «тайную программу» привлечения зарубежных кадров в технологические отрасли, пишет Reuters. Речь идет о перезапуске «Плана тысячи талантов» (TTP), с помощью которой КНР в 2008–2018 годах стимулировала к работе в стране зарубежных ученых в обмен на гранты. TTP перезапустили под новым названием — «Ци Мэн» («Просвещение»), рекрутеры программы якобы ищут молодых ученых, задействованных в «закрытых областях». В качестве стимула им предлагают финансовые выплаты и субсидии на покупку жилья в Китае.

Никита Королев

Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мотивы КНР понятны: Вашингтон с конца 2022 года ужесточает технологическую блокаду страны, и Пекин активно выстраивает независимые от «недружественных экономик» производственные цепочки. SEMI в своих годовых отчетах неоднократно сообщала о том, что Китай быстрее других стран наращивает производственные мощности, а Bloomberg писал, что «Huawei тайно строит сеть новых фабрик по выпуску чипов».

Такие темпы развития требуют быстрого расширения числа как научных сотрудников и инженеров для RnD-центров, так и специалистов, которым предстоит работать на фабриках. И первых, и вторых не хватает. Так, в марте Китайская ассоциация производителей полупроводников (CSIA) оценивала дефицит кадров в 2023 году в 200 тыс. человек. «Ци Мэн», судя по всему,— один из способов решить проблему.

Американские чиновники видят в таких программах угрозу безопасности США: TTP в 2018 году свернули как раз из-за пристального внимания ФБР к получателям грантов. Но для РФ программа скорее создает возможности.

Профильные российские вузы готовят с КНР совместные программы, в рамках которых сотрудников отечественных предприятий и студентов старших курсов планируется направлять в китайские институты для стажировок и совместных разработок. России такое сотрудничество позволит подготовить специалистов к работе с относительно передовым оборудованием и упростить трансфер технологий.

Испытав на себе китайский опыт поддержки и привлечения кадров, российские студенты и сотрудники профильных предприятий могут и не вернуться со стажировок в КНР.

Однако есть и определенные риски. Дело в том, что в самой России поддержка кадров технологического сектора, который системно испытывает нехватку людей в разных сегментах, далеко не сбалансирована. В то время как сотрудники IT-компаний получают от правительства широкий пакет льгот и отсрочку от мобилизации, производственники, включая одно из ключевых сейчас направлений, микроэлектронику, все еще почти безуспешно просят чиновников обеспечить их сотрудникам ну если не полный пакет, то хотя бы часть — например, спецставки по ипотеке.

Поэтому вероятность того, что российские студенты и сотрудники профильных предприятий, испытав на себе китайский опыт поддержки и привлечения кадров, решат с таких стажировок не возвращаться, необходимо учитывать.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...