ФСБ: в Ростовской области за шпионаж задержана гражданка Украины

Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали гражданку Украины по подозрению в сборе информации о местах дислокации подразделений вооруженных сил России. Как сообщает пресс-служба управления, задержанная действовала «в интересах противника».

По данным российской спецслужбы, въехав на территорию Российской Федерации, гражданка Украины связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, информацию о маршрутах перемещения техники и личного состава российской армии.

«В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков»,— говорится в сообщении управления ФСБ по Ростовской области. В сообщении отмечается, что переданные сведения могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов, что привело бы к потерям среди личного состава ВС РФ и техники.

Против задержанной гражданки Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону