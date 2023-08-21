Обвиняемый в убийстве аспиранта УрФУ из Африки заключен под стражу до 17 октября

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Данила Фомина, который обвиняется в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемый ранее не был судим. По данным портала ЕАН, мужчина признал свою вину. 23-летний уроженец Артемовского (Свердловская область) Данил Фомин пробудет под стражей до 17 октября. По ст. 105 УК РФ (убийство) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 18 августа в ресторане Burger King на улице Малышева произошла драка, в которой зарезали аспиранта УрФУ из Габона (Центральная Африка) Франсуа Нджелассили. Мужчина занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления УрФУ.

В УрФУ рассказали, что в 2019 году Франсуа Нджелассили разработал предложения по интернационализации национальных валют стран Африки и стал одним из семерых получивших звание «Иностранный студент года». В вузе о нем отзываются как о целеустремленном, отзывчивом и добром человеке.

Полина Хабарова, Екатеринбург