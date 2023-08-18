В Екатеринбурге убит 32-летний аспирант из Габона

В Екатеринбурге около ресторана Burger King убили 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона. Об этом сообщила газета «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Сегодня утром, 18 августа, мужчине нанесли ножевые ранения во время драки на ул. Малышева. По данным издания, во время происшествия аспирант был пьян.

В МВД и СКР ситуацию не комментируют.

«Университет выражает искренние соболезнования родных и близким погибшего и воздерживается от комментариев, пока идет официальное расследование»,— сказали изданию в пресс-службе вуза.

Согласно данным с сайта УрФУ, Франсуа Нджелассили занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления.

Василий Алексеев, Екатеринбург