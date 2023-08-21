Британскую медсестру приговорили к пожизненному за убийство семерых младенцев

Сегодня, 21 августа, Королевский суд Манчестера приговорил бывшую медсестру Люси Летби к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство семерых детей. В пятницу суд присяжных признал ее виновной в семи убийствах и шести покушениях на убийство, теперь же суд вынес приговор. Это одно из самых масштабных дел о серийных убийствах в Великобритании за последние годы.

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Фото: Phil Noble, Reuters Экран с фотографией бывшей медсестры Люси Летби

Фото: Phil Noble, Reuters

Люси Летби работала в одной из больниц города Честер на севере Англии. По данным следствия, в 2015–2016 годах она напала на 13 новорожденных в неонатальном отделении больницы. Она убивала по-разному, всякий раз стараясь представить дело так, как будто дети умерли по естественным причинам.

Однако из-за роста смертности младенцев руководство больницы заподозрило медсестру в убийствах. Разбирательства начались еще в 2016 году, Люси Летби несколько раз арестовывали, но ей удавалось уходить от ответственности. В 2020 году следствие сумело найти достаточные доказательства ее вины. Сама Люси Летби так и не признала свою вину и отказалась присутствовать на оглашении приговора.

Яна Рождественская