ИСК Уфы направит до 165 млн рублей на проектирование 16 домов в Затоне

АО «Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительный комитет Уфы"» по итогам конкурса выберет подрядчика для разработки документации 16 многоквартирных домов в квартале, ограниченного улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой Уфа-3атон и рекой Белой. Также должно быть получено положительное заключение экспертизы. Начальная цена договора составляет 165 млн руб. Заявки принимаются до 4 сентября, итоги будут подведены 6 сентября.

Территория квартала периодически затапливается паводковыми водами. Дома будут высотой от девяти до 25 этажей, одно из зданий состоит из пяти секций, две из которых должны быть одноэтажными. Исполнитель должен для каждого здания разработать планы внутреннего благоустройства, включающего детские, спортивные площадки, зоны для прогулок, предусмотреть места стоянки автомобилей, архитектурную подсветку фасадов зданий, выходящих на красную линию, а также во всех домах — помещения для консьержа с санузлом, колясочные. Также представить архитектурную концепцию, проектную и рабочую документацию, проект ландшафтного дизайна, выполнить проект инженерных сетей. Работы должны быть завершены до конца 2024 года.

АО «Специализированный застройщик инвестиционно-строительный комитет Уфы» зарегистрировано в 1994 году в форме МУП. В 2018 году было преобразовано в АО,единственным учредителем является администрация Уфы. Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб. В 2022 году чистая прибыль составила 186,8 млн руб. при выручке 1 млрд руб.

Влада Шипилова

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