Россия и Саудовская Аравия резко сократили экспорт нефти в КНР в июле

В июле китайский импорт нефти из России и Саудовской Аравии резко снизился по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Главного таможенного управления КНР, которые приводит «Интерфакс». Частично объемы нефти компенсировались за счет поставок из Ирака, Омана, Анголы и Кувейта.

Поставки российской нефти в Китай в июле снизились на 23,2% по сравнению с показателями предыдущего месяца, до 8,07 млн т. Среднесуточный экспорт составил 260 тыс. т против 350 тыс. т. Расходы Китая на российскую нефть в прошлом месяце составили $4,069 млрд против $5,226 млрд в июне.

При этом средняя стоимость барреля нефти из РФ при экспорте в Китай составляла $69,16 в июле и $68,18 в июне. Импорт нефти из Саудовской Аравии в Китай упал на 28,4%, до 5,65 млн т. Среднесуточный объем поставок составил 182 тыс. т против 264 тыс. т.

Из данных следует, что в июле Китай в целом снизил импорт нефти на 16,1% относительно июня, до 43,69 млн т. В среднесуточном выражении объем поставок в КНР оказался самым низким с января 2023 года — 1,409 млн т. В первом полугодии Китай наращивал коммерческие запасы нефти, их объем увеличился на 47,8 млн баррелей.

Согласно отчету Международного экономического агентства (МЭА), в июле Россия увеличила доход от экспорта нефти до $15,3 млрд за счет более высоких цен на нефть и уменьшенного дисконта на российские сорта. При этом Россия выполнила план по добровольному сокращению добычи нефти на 500 тыс. б/с.

Для Китая экспорт нефти, согласно отчету МЭА, за прошедший месяц сократился на 200 тыс. б/с, для Индии — на 100 тыс. б/с. Однако на эти две страны приходилось почти 80% всего российского нефтеэкспорта. Поставки в Восточную Европу выросли на 40 тыс. б/с — до 420 тыс. б/с, в Турцию, наоборот, снизились на 45 тыс. б/с, до 150 тыс. б/с.

Лусине Баласян