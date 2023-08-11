МЭА: в июле Россия сократила экспорт нефти, но увеличила доходы от ее продажи

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июле сохранился на уровне 7,3 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Доход России от экспорта топлива за прошедший месяц вырос на $2,5 млрд и достиг $15,3 млрд.

Согласно материалам, представленным МЭА, более высокие цены на нефть в сочетании с уменьшением дисконтом на российские сорта привели к увеличению доходов России от экспорта до $15,3 млрд. МЭА отмечает, что это на $4,1 млрд ниже уровня июля прошлого года.

По оценкам экспертов МЭА, добыча нефти в России в июле снизилась на 50 тыс. б/с, до 9,4 млн б/с, при этом экспорт сократился, а переработка увеличилась. «Это означает, что Москва более чем выполнила свое добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки»,— следует из отчета.

Для Китая экспорт нефти за прошедший месяц сократился на 200 тыс. б/с, для Индии — на 100 тыс. б/с. Однако на эти две страны приходилось почти 80% всего российского нефтеэкспорта. Поставки в Восточную Европу выросли на 40 тыс. б/с — до 420 тыс. б/с, в Турцию, наоборот, снизились на 45 тыс. б/с, до 150 тыс. б/с, говорится в отчете.

По данным агентства, на Китай, Индию, Турцию и Ближний Восток приходится примерно треть российского экспорта нефти и нефтепродуктов. «Зачастую российские объемы, поставляемые в эти страны со скидкой к мировым эталонам, вытесняют местное сырье, которое, в свою очередь, направляется на экспорт по более высоким ценам»,— отмечают эксперты.

МЭА прогнозирует, что спрос на нефть в 2023 году увеличится на 2,2 млн б/с. В абсолютном значении мировой спрос на нефть может составить 102,12 млн б/с в текущем году. Более 70% роста спроса придется на Китай, считают эксперты. Однако в 2024 году рост показателя замедлится до 1 млн б/с.

В июле объем российского экспорта нефти сократился до минимальных значений за последние семь месяцев. Основной причиной стало снижение уровня добычи, о котором впервые было объявлено в феврале.

4 июня вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024-го. ПО данным Минфина России, нефтегазовые доходы в январе—июле снизились год к году на 41,4%, опустившись до 4,19 трлн руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Нефтяной экспорт стал скромнее».

Милена Костерева